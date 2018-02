Piano giovani di Unicredit: Fabi, occasione imperdibile per giovani laureati e non solo

Titta Ferraro 2 febbraio 2018 - 09:45

MILANO (Finanza.com)

Piano esodi volontario e incentivato e assunzioni per ogni dipendente in uscita. E' l'esito arrivato a seguito di 40 ore di trattative tra Unicredit e sindacati che permette di mantenere inalterati i livelli occupazionali permettendo un prepensionamento volontario per quei lavoratori che non vi avevano aderito un anno fa. Previsti complessivamente massime 550 uscite tra i senior (almeno 5 anni di anzianità) sostituiti da giovani con contratti a tempo indeterminato o di apprendistato.Secondo il segretario nazionale della Fabi, Mauro Morelli, è un'occasione imperdibile per i giovani laureati: "Con questo accordo rimango intatti i livelli occupazionali in tutto il Gruppo. Unicredit ha rivisto in modo significativo le sue posizioni di partenza: i prepensionamenti rimangono solo ed esclusivamente volontari e con assunzioni contemporanee nel rapporto di uno ad uno. Un’opportunità imperdibile per i giovani laureati, in un mercato del lavoro e in una categoria che fa enorme fatica a rinnovarsi, ma anche un’opportunità per chi ha perso il lavoro e si trova ancora nel fondo emergenziale".