Piaggio: utile semestrale batte le stime, indebitamento in calo

Luca Fiore 28 luglio 2017 - 12:36

MILANO (Finanza.com)

Il gruppo Piaggio ha chiuso i primi sei mesi con ricavi per 725,3 milioni di euro, in crescita del 2,7% rispetto al 30 giugno 2016, e un Ebitda consolidato di 114 milioni di euro, “il miglior dato –riporta la nota della società - registrato nel primo semestre degli ultimi cinque anni”, +12,3% rispetto a 12 mesi prima.Il primo risultato è sostanzialmente in linea con le indicazioni fornite da Equita, mentre il secondo è di 5 milioni maggiore. Meglio del previsto anche l’utile netto, cresciuto del 17,4% a 21,1 milioni (20 milioni per Equita).L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno si è attestato a 450,2 milioni, in miglioramento per 40,8 milioni su fine 2016.Sul listino di Piazza Affari il titolo sale dell’1,3% a 2,18 euro.