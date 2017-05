Piaggio: utile netto primo trimestre +17,9% a 1,5 milioni, margini in crescita

Alberto Bolis 3 maggio 2017 - 13:11

MILANO (Finanza.com)

Piaggio ha chiuso il primo trimestre del 2017 con ricavi pari a 309,1 milioni di euro, in crescita dello 0,7% rispetto ai 307,1 milioni dello stesso periodo dello scorso anno. In miglioramento i margini: l'Ebitda è aumentato del 10,2% a 41,2 milioni di euro (migliore performance registrata nel primo trimestre dal 2008), l'Ebitda margin si è attestato al 13,3% dal 12,2% di un anno fa, mentre l'Ebit è rimasto invariato a 10,9 milioni. L'utile netto di Piaggio si è attestato a 1,5 milioni di euro, in crescita del 17,9% dagli 1,3 milioni del primo trimestre 2016. Nei primi tre mesi dell'anno Piaggio ha venduto nel mondo 121.200 veicoli, in linea con l'anno precedente.