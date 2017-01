Piaggio: titolo positivo dopo i dati sulle immatricolazioni

Luca Fiore 3 gennaio 2017 - 14:46

MILANO (Finanza.com)

+0,43% sul listino milanese per il titolo Piaggio che si porta a 1,63 euro. A dicembre i dati diffusi dall’ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) hanno evidenziato vendite per 8.621 unità, + 75,8%, con gli scooter che totalizzano 4.940 unità (+50,7%) mentre le moto con 3.681 pezzi vanno oltre il raddoppio (+126,5%). Le registrazioni dei 50cc segnano un +19,2% con 1.383 veicoli.



Per gli analisti di Equita si tratta di una dinamica “sostenuta da un clima favorevole ma soprattutto da promozioni piuttosto aggressive da parte della rete di vendita sui veicoli euro 3, visto che nel 2017 sarà obbligatorio immatricolare euro 4”.



“Siamo ancora distanti dai livelli pre-crisi, ma siamo sulla strada giusta per recuperare volumi e clienti per le 2 ruote”, ha commentato Corrado Capelli, Presidente dell’ANCMA. Nel complesso, il totale complessivo delle 2 ruote a motore (moto e scooter >50cc + veicoli 50cc) raggiunge 217.063 unità pari al +11,6% rispetto all’anno scorso.