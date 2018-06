Piaggio: sottoscritta linea di credito da 250 mln con pool banche

Daniela La Cava 12 giugno 2018 - 09:18

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Piaggio ha sottoscritto una linea di credito da 250 milioni di euro con durata quinquennale con un pool di banche composto da Bank of America Merrill Lynch, Banca Nazionale del Lavoro, Hsbc, Banca Imi, Ing Bank, Mediobanca e Unicredit (tutte in qualità di mandated lead arranger e bookrunner).L'operazione, si legge in un comunicato, è finalizzata principalmente a rifinanziare la linea revolving da 175 milioni in scadenza nel luglio 2018 e il term loan di 25 milioni - in scadenza nel luglio 2019 -, concessi dallo stesso pool di banche. In particolare, la linea di credito è articolata da una tranche revolving per un importo di 187,5 milioni e da una tranche term loan amortizing per un importo di 62,5 milioni.I termini economici della linea di credito risultano migliorativi rispetto alle linee di credito rifinanziate: oltre alla riduzione del costo dell’indebitamento, la nuova linea di credito consentirà di migliorare il profilo qualitativo del debito finanziario del Gruppo Piaggio, incrementando la flessibilità finanziaria e la vita media residua che raggiunge circa i 5 anni.