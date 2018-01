Piaggio: prosegue sviluppo globale rete distributiva, raggiunti 300 Motoplex nel mondo

Daniela La Cava 30 gennaio 2018 - 12:46

MILANO (Finanza.com)

Continua lo sviluppo e il rafforzamento della rete distributiva dei Motoplex, i flagship multibrand del gruppo Piaggio che offrono in un'unica location la presenza dei principali marchi del gruppo (Vespa, Piaggio, Aprilia, Moto Guzzi). Il gruppo guidato da Roberto Colaninni sottolinea in una nota che "in soli tre anni è stato raggiunto il traguardo di 300 negozi aperti nel mondo, come miglioramento e parziale sostituzione della rete distributiva tradizionale". Un traguardo raggiunto con l'apertura del primo store a Hong Kong.Grazie alla formula Motoplex, il gruppo Piaggio ha registrato negli anni un miglioramento del mix prodotto venduto grazie all'up-selling e al cross-selling, un notevole aumento delle vendite di accessori e merchandising e un sensibile incremento del sell out moto per i punti vendita "tradizionali" dal momento della conversione nel nuovo format.