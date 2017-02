Piaggio: presetante a Boston GITA e KILO, i primi progetti sulla mobilità del futuro

Luca Fiore 3 febbraio 2017 - 12:49

MILANO (Finanza.com)

Rosso dello 0,59% sul listino di Piazza Affari per il titolo Piaggio, in calo a 1,52 euro. Ieri il gruppo ha presentato, a Boston, GITA e KILO, i primi progetti sviluppati da Piaggio Fast Forward (PFF), società costituita e controllata da Piaggio e avanzato centro di ricerca americano sulla mobilità del futuro.



“GITA –si legge nella nota della società- è un veicolo autonomo, intelligente, ideato per assistere le persone. Trasporta fino a 18 kg, osserva, comunica. Può seguire una persona raggiungendo i 35km/h e sa muoversi in autonomia in un ambiente mappato. […] KILO è il ‘fratello maggiore’ di GITA, e grazie ad una più ampia capacità di carico può trasportare fino a 100 kg di peso nel suo vano da 120 lt. Ha una straordinaria stabilità grazie all’appoggio su tre ruote”.