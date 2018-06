Piaggio positiva in Borsa: vinta gara Poste Croazia per fornitura 250 scooter Liberty

Daniela La Cava 21 giugno 2018 - 09:47

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Piaggio si è aggiudicato la gara per il nuovo parco mezzi della HP-Hrvatska Posta d.o.o., il principale fornitore di servizi postali nella Repubblica croata. La commessa riguarda 250 veicoli Piaggio Liberty Delivery, che entreranno a far parte del parco mezzi dell’ente pubblico croato. "I Piaggio Liberty 50cc Delivery, nella nuova motorizzazione I-Get e4, sono risultati i veicoli maggiormente versatili, attenti ai consumi e con le misure di sicurezza più elevate", si legge in una nota del gruppo guidato da Roberto Colaninno. La nuova fornitura va ad aggiungersi ai veicoli Piaggio già in dotazione all’ente croato che, grazie a precedenti commesse, potrà ora contare su una flotta di 1.100 scooter Piaggio. A Piazza Affari, Piaggio si muove in territorio positivo, registrando un rialzo dell'1,35% a 2,024 euro.