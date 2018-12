Piaggio, nuovo stabilimento produttivo a Boston per i robot della mobilità urbana

Valeria Panigada 12 dicembre 2018 - 15:18

MILANO (Finanza.com)

Piaggio Fast Forward, controllata del gruppo Piaggio, aprirà un nuovo stabilimento a Boston per i robot Gita della mobilità urbana. Il nuovo sito, che si aggiungerà a quello di Charleston, si occuperà dell'assemblaggio e produttori di questi robot, che saranno commercializzati a partire dal metà del 2019. "Abbiamo deciso di produrre Gita negli Stati Uniti, e in particolare a Boston, perché è l'epicentro della robotica e questa è la città in cui abbiamo trovato il terreno più fertile per far crescere le nostre innovative idee", ha dichiarato Michele Colaninno, presidente di Piaggio Fast Forward.