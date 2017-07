Piaggio: emessa obbligazione per supportare il piano di internazionalizzazione

Luca Fiore 3 luglio 2017 - 11:44

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Piaggio ha emesso una nota per annunciare di aver emesso un’obbligazione per 30 milioni di euro, sottoscritta da Fondo Sviluppo Export, il fondo nato su iniziativa di SACE (Gruppo CDP) e gestito da Amundi SGR.“L’obbligazione, della durata di cinque anni, è finalizzata al consolidamento dell’internazionalizzazione del Gruppo Piaggio e a supportare l’espansione in nuovi mercati e si inserisce fra le costanti azioni di ottimizzazione della struttura del debito finanziario consentendo un allungamento delle scadenze”, riorta la nota del gruppo delle due ruote.L’emissione, destinata a investitori istituzionali, è sottoscritta con l’assistenza d qualità di Placement Agent dal Fondo Sviluppo Export ricorrendo alle risorse messe a disposizione da SACE per le imprese esportatrici italiane.