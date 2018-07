Piaggio, crescono utili e ricavi nel primo semestre

Alessandra Caparello 27 luglio 2018 - 16:13

Balza l’utile della Piaggio nel primo semestre dell’anno toccano i 26,7 milioni di euro in crescita del 26,2%. Crescono anche i ricavi pari a 729,6 milioni di euro, in salita dell'1,2% mentre l’Ebitda è salito a 116,6 milioni di euro.Migliora l’indebitamento netto finanziario del gruppo guidato da Roberto Colaninno che al 30 giugno si è attestato a 431,4 milioni di euro, in miglioramento per 15,3 milioni di euro rispetto ai 446,7 milioni di euro al 31 dicembre. “Confermato l’impegno del gruppo” – si legge in una nota – “che ha caratterizzato questi ultimi anni e che caratterizzerà anche le attività nel 2018, di generare una crescita della produttività con una forte attenzione all'efficienza dei costi e degli investimenti, nel rispetto dei principi etici fatti propri dal gruppo”.