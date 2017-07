Piaggio: ancora acquisti sul titolo dopo dati immatricolazioni

Luca Fiore 4 luglio 2017 - 12:17

MILANO (Finanza.com)

Nuova seduta con il segno più per Piaggio, in rialzo del 2,13% a 2,20 euro (+7,5% in cinque sedute). A spingere il titolo sono le indicazioni arrivate dai dati relativi le immatricolazioni di veicoli a due ruote, salite a giugno, secondo i dati ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), a 29.116 unità, +25,6% su base annua.Le immatricolazioni di moto con 10.783 unità segnano un +26% mentre gli scooter registrano 18.333 veicoli immatricolati e una crescita pari al +25,5%.