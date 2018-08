Piaggio, al via a settembre la produzione della Vespa elettrica

Valeria Panigada 27 agosto 2018 - 09:31

Piaggio ha fatto sapere oggi che avvierà a settembre la produzione della Vespa elettrica. I primi modelli saranno prenotabili già a inizio ottobre, ma solamente online attraverso un sito dedicato e il prezzo sarà allineato alla fascia alta della gamma Vespa attualmente in vendita. La piena commercializzazione verrà raggiunta a novembre, in concomitanza col salone di Milano Eicma 2018cominciando dall'Europa per poi essere estesa negli Stati Uniti e in Asia a partire da inizio 2019.