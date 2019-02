Piaggio: Moto Guzzi V85 TT, avviata produzione. Entro fine febbraio dai concessionari

Daniela La Cava 7 febbraio 2019 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Sale l'attesa per la Moto Guzzi V85 TT. In una nota stampa Piaggio ha fatto sapere che da ieri è entrata ufficialmente in produzione nello stabilimento lombardo di Mandello del Lario, segnando così il ritorno di Moto Guzzi nel mondo dell'enduro da turismo. Sono oltre 8mila gli appassionati da tutta Europa che si sono prenotati per poterla provare in anteprima nei test ride che partiranno a fine febbraio, quando arriverà nei principali Motoplex e concessionari Moto Guzzi europei. Nei giorni scorsi è stato anche aperto un pre-booking sul mercato americano.