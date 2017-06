Piaggio: Diego Graffi nominato nuovo CEO della consociata indiana PVPL

Luca Fiore 12 giugno 2017 - 15:07

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Piaggio ha annunciato che mercoledì prossimo a Mumbai, Ravi Chopra, Presidente della consociata indiana PVPL (Piaggio Vehicles PVT) introdurrà al mercato Diego Graffi, nuovo CEO di PVPL.



Il primo atto ufficiale del nuovo management sarà la presentazione del nuovo Porter 700.



“L’India è un territorio in continua crescita, che offre grandi potenzialità e nel quale siamo già presenti con moto, scooter e con i veicoli commerciali. Il nuovo Piaggio Porter 700 è il veicolo ideale per le consegne dell’ultimo miglio e per le consegne fuori città, e contribuirà a rafforzare ulteriormente la nostra leadership nel segmento Cargo”, ha commentato Roberto Colaninno, Presidente e Amministratore delegato del Gruppo Piaggio.