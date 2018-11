Piaggio Aero: operai in sciopero. Di Maio: "Prossima settimana pagheremo gli stipendi"

Alessandra Caparello 30 novembre 2018 - 15:13

MILANO (Finanza.com)

Scioperano i dipendenti di Piaggio Aero davanti ai cancelli dello stabilimento di Villanova d'Albenga in provincia di Savona. A scatenare la protesta la notizia di un ritardo nel pagamento degli stipendi di novembre. I lavoratori hanno esibito in modo provocatorio fumogeni gialli e verdi, in segno di protesta contro il Governo Lega-M5S che, a loro dire, non avrebbe sbloccato una commessa sui droni.“Lunedì, massimo martedì mattina avremo il nome del nuovo commissario e pagheremo gli stipendi" ha detto il ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio a margine di un evento come riporta l’Ansa. "La procedura per individuare il commissario - ha aggiunto - è stata fatta in tempi record e lunedì sarà formalmente fatta la nomina così da poter pagare subito gli stipendi. So che i lavoratori hanno già avuto tanta pazienza, ma gli chiedo di aspettare altri pochi giorni e di fidarsi di noi".