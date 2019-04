Pharmanutra, siglato accordo commerciale in Giordania

Valeria Panigada 23 aprile 2019 - 09:18

MILANO (Finanza.com)

Pharmanutra, società quotata sul listino Aim Italia, prosegue nel suo pecorso di espansione all'estero. Il gruppo toscano ha firmato un accordo commerciale in Giordania, che si aggiunge agli altri paesi partner, per la distribuzione della linea di componenti nutrizionali a base di ferro SiderAL. L'accordo è stato stretto con Lilium Drug Store. "Dall'inizio del 2019, abbiamo già chiuso quattro nuovi accordi per la distribuzione di SiderAL fuori dai confini italiani, un risultato commerciale straordinario", ha commentato Andrea Lacorte, presidente di Pharmanutra.