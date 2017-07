PharmaNutra: martedì prossimo il debutto sull’AIM

Luca Fiore 14 luglio 2017 - 18:36

MILANO (Finanza.com)

PharmaNutra ha annunciato che Borsa Italiana ha rilasciato il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia. Il primo giorno di negoziazione delle azioni e dei warrant è fissato per il 18 luglio.“PharmaNutra, costituita nel 2003 a Pisa, è specializzata nello sviluppo di complementi nutrizionali e dispositivi medici; in particolare, il Gruppo svolge attività di ricerca, progettazione, sviluppo e commercializzazione di prodotti proprietari ed innovativi”, riporta la nota della società.“L’ingresso di PharmaNutra in Borsa Italiana è avvenuto a seguito dell’esecuzione dell’operazione promossa da IPO Challenger 1 S.p.A., Special Purpose Acquisition Company di diritto italiano, lanciata da Electa Ventures e realizzata con Ipo Club, fondo chiuso dedicato all'accelerazione di IPO ed investimenti in Spac e Prebooking Company del Gruppo Azimut, nato per iniziativa della stessa Electa Ventures e di Azimut Global Counseling, i cui team sono costantemente impegnati nella selezione di PMI esemplari con cui stringere, attraverso negoziato riservato e sartoriale, una partnership a sostegno di crescita, accesso a capitali e quotazione”.Il primo flottante all’avvio delle negoziazioni delle azioni PharmaNutra è pari al 23,97%.