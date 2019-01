PharmaNutra, intesa con Trigen Pharma in Pakistan

Daniela La Cava 15 gennaio 2019 - 10:02

MILANO (Finanza.com)

Nuovo passo in avanti nel percorso di espansione sui mercati internazionali per il Gruppo PharmaNutra. La società, quotata sull'Aim Italia, ha annunciato di avere siglato un accordo con Trigen Pharma International, big pakistano del pharma, per la distribuzione in Pakistan dei suoi prodotti a base di Ferro Sucrosomiale.“La firma con Trigen Pharma International ci consente di entrare con il nostro Ferro Sucrosomiale in un mercato di importanti dimensioni in cui riponiamo grandi aspettative - afferma Andrea Lacorte, presidente di PharmaNutra -. L’aspetto fondamentale di questo accordo è che Trigen Pharma distribuirà i prodotti a marchio PharmaNutra, condizione non scontata in un mercato caratterizzato da forti barriere all’ingresso per i prodotti finiti".