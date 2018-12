PharmaNutra alla conquista del sud est asiatico: nel 2019 in Taiwan i prodotti della linea Cetilar®

Alessandra Caparello 20 dicembre 2018 - 17:27

MILANO (Finanza.com)

PharmaNutra verso la conquista del sud est asiatico. L’azienda farmaceutica specializzata nel settore di complementi nutrizionali a base di ferro e dispositivi medici quotata al Mercato AIM Italia, comunica di aver siglato un importante accordo per la distribuzione in Thailandia dei prodotti della linea Cetilar® con American Taiwan Biopharm Co. Ltd, importante Società farmaceutica affiliata alla TTY Biopharm Limited.La multinazionale del biotech taiwanese avrà quindi l'esclusiva per la commercializzazione della linea di prodotti a base di Esteri Cetilati, disponibile nella versione Cetilar® Crema, che avverrà entro giugno del 2019. Andrea Lacorte, Presidente di PharmaNutra, afferma: “Dopo aver conquistato i mercati esteri con il nostro Ferro Sucrosomiale®, stiamo iniziando a concretizzare il lavoro focalizzato sui prodotti della linea Cetilar® e l'accordo firmato con American Taiwan Biopharm è un importante passo in avanti verso questa direzione. La Thailandia è un mercato dalle notevoli potenzialità e per la sua posizione geografica e la dotazione infrastrutturale, il punto di partenza ideale per la diffusione dei nostri prodotti sul mercato unico dell'ASEAN. Sono fortemente fiducioso sul fatto che le proprietà terapeutiche uniche del Cetilar®, faranno breccia anche sui consumatori del Sud Est asiatico”.