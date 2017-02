Peugeot: investimento da 200 mln per modernizzare impianto Sochaux

Titta Ferraro 17 febbraio 2017 - 10:05

MILANO (Finanza.com)

Psa Group ha annunciato un progetto per la modernizzazione dell'impianto di Sochaux con un investimento di 200 milioni di euro. Il progetto "Sochaux 2022" vuole trasformare la fabbrica in un impianto benchmark tramite una semplificazione di processi e strutture industriali pervenendo a una capacità produttiva di 400 mila vetture l'anno. produttiva di 400 mila vetture l'anno. Il progetto prevede anche una nuova catena di montaggio.

Oggi a Sochaux si producono auto quali la Peugeot 3008 e "a breve lo stabilimento inizierà anche a produrre veicoli per il brand Opel", ha sottolineato ha sottolineato il vice presidente esecutivo di Psa e direttore operativo Europa, Maxime Picat.