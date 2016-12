Petrolio: quotazioni riprendono tono dopo dati Usa, Brent a 54,83 dollari per barile

Alessio Trappolini 22 dicembre 2016 - 16:08

Le quotazioni del petrolio riprendono tono nel primo pomeriggio, in scia ai dati macro positivi sul Pil degli States. Al momento il prezzo del Brent ha recuperato lo 0,68% a 54,83 dollari, mentre il contratto sul WTI è salito a 52,81 dollari, in rialzo dello 0,6 per cento.