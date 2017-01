Petrolio: futures in ribasso in attesa dei dati sulle scorte statunitensi

Alessio Trappolini 25 gennaio 2017 - 11:51

MILANO (Finanza.com)

Contrattazioni al ribasso per il petrolio, in attesa dei dati sulle scorte di barili negli Usa in uscita nel pomeriggio. Questi dati saranno osservati speciali dagli analisti per capire in che direzione si muove la produzione Usa, che al momento rappresenta un fattore di criticità per le quotazioni dell’oro nero. In questo quadro il future sul Brent cede lo 0,67% a 55,07 dollari mentre il contratto sul WTI a New York arretra dello 0,7% a 52,81 dollari.