Pesante downgrade su Pil Italia da Ue: crescita 2019 rivista al ribasso da +1,2% a +0,2%

Laura Naka Antonelli 7 febbraio 2019 - 11:02

MILANO (Finanza.com)

LaCommissione europea ha annunciato di aver rivisto al ribasso le stime sul Pil italiano dal +1,2% precedente a +0,2%. Da segnalare che i dati Istat della scorsa settimana hanno messo in evidenza che l'Italia è scivolata in recessione tecnica nel quarto trimestre del 2018, con il Pil che, sceso dello 0,2%, ha riportato il calo peggiore degli ultimi cinque anni, sconfessando clamorosamente l'ottimismo del governo M5S-Lega, che prevede un'espansione per quest'anno dell'1%.