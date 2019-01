Pernigotti: nuovo incontro il 5 febbraio per le proposte su reindustrializzazione del sito

Valeria Panigada 9 gennaio 2019 - 09:24

MILANO (Finanza.com)

Caso Pernigotti ancora aperto. Ieri si è svolto a Roma, nella sede del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un nuovo incontro tra l’azienda e le rappresentanze sindacali. Al tavolo, presieduto dal Vice Capo di Gabinetto del Mise Giorgio Sorial, ha partecipato anche la Sernet, advisor incaricato d’individuare una soluzione per la reindustrializzazione dell’impianto. La Sernet ha illustrato le opzioni attualmente allo studio e i potenziali interessamenti, ma non è stato raggiunta nessuna conclusione definitiva.“Le interlocuzioni - è stato spiegato - stanno procedendo al fine di trovare una soluzione per la reindustrializzazione” e un nuovo incontro è stato fissato per il prossimo 5 febbraio, così da concedere all’advisor, che ha ricevuto l'incarico solo pochi giorni prima delle festività natalizie, di proseguire nelle attività di ricerca e di verifica delle proposte.