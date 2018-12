Pensioni d'oro, Matteo Salvini: "Il taglio ci sarà nella forma più utile"

Alessandra Caparello 10 dicembre 2018 - 14:58

MILANO (Finanza.com)

“Il taglio delle pensioni d’oro ci sarà e secondo me, nella forma più utile: il blocco degli aumenti per le pensioni non coperte dai contributi sopra i 5mila euro. Mi sembra un segnale di giustizia ed equità sociale". Così il vicepremier Matteo Salvini, a margine di un incontro organizzato da Confindustria Lombardia come riferisce Radiocor."Di Maio - assicura Salvini - la pensa così, poi sulla forma con cui intervenire il dibattito è aperto, però sono poche centinaia o migliaia di persone, se non sono coperte dai contributi sono soldi che devono tornare indietro” ha concluso.