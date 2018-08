Pensioni d'oro, Di Maio: intervento anche su sindacalisti, non solo politici

Laura Naka Antonelli 6 agosto 2018 - 10:55

MILANO (Finanza.com)

IlGoverno ha tutta l'intenzione di intervenire sulle pensioni d'oro, non sono per i politici ma "anche per i sindacalisti, con un provvedimento a 360 gradi". Così il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, ad Agorà.