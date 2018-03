Pensioni, analisi Fmi: spesa troppo alta in Italia, riforma Fornero non è sufficiente

Laura Naka Antonelli 20 marzo 2018 - 07:31

La spesa pensionistica dell'Italia è e continuerà a essere troppo alta, nonostante l'entrata in vigore della riforma Fornero. E' quanto avverte il Fondo Monetario Internazionale, lasciando intendere che la riforma Fornero non basta.L'Fmi auspica misure per tagliare le pensioni che vengono calcolate con il metodo retribuitivo e misto, e consiglia di alzare il basso livello di contributi che vengono versati dai lavoratori autonomi e diminuire i criteri di concessione delle pensioni di reversibilità.I consigli sono contenuti nel report "Italy: Toward a Growth-Friendly Fiscal Reform" dell'Fmi stilato dagli economisti Michal Andrle, Shafik Hebous, Alvar Kangur e Mehdi Raissi. Il paper non riflette l'opinione dell'Fmi.