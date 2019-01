Pensioni, Ministro Bongiorno: "Quota 100 per i dipendenti pubblici dal 1° agosto"

Alessandra Caparello 17 gennaio 2019 - 16:42

MILANO (Finanza.com)

Quota 100 per i dipendenti pubblici dal 1° agosto 2019". Così il Ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Buongiorno su Twitter, in vista del Consiglio dei Ministri previsto per le ore 18 di oggi 17 gennaio. "Con il provvedimento Quota 100, TFR/TFS immediato per tutti i dipendenti pubblici ("quotisti" e non)", ha sottolineato la titolare della PA", secondo cui la misura è finalizzata a "garantire la continuità dei servizi a cittadini e imprese e programmare il ricambio generazionale".