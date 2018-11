Pensioni: 5,9 milioni di italiani non raggiungono i 1.000 euro al mese

Valeria Panigada 30 novembre 2018 - 11:01

MILANO (Finanza.com)

InItalia quasi 5,9 milioni di persone vivono con una pensione che non raggiunge nemmeno i mille euro. E’ quanto emerge da uno studio dell’Unione europea delle cooperative Uecoop su dati Istat in relazione alle misure previste nella manovra finanziaria. A fronte di una spesa media delle famiglie italiane che arriva a 2.564 al mese, oltre 1/3 dei pensionati resiste con meno della metà di tale importo, pagando bollette, abbigliamento, trasporti e soprattutto cure sanitarie e assistenza. Il bisogno di assistenza è in costante aumento, sottolinea Uecoop, con la popolazione over 65 che entro il 2050 sarà di 20 milioni contro i 13,5 attuali.