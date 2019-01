Pd e FI: premier Conte in conflitto di interesse per il decreto su Banca Carige

Alessandra Caparello 8 gennaio 2019 - 16:49

MILANO (Finanza.com)

Possibile conflitto di interessi per il premier Giuseppe Conte nel prossimo decreto per il salvataggio della banca Carige. Lo rivelano Pd e FI come scrive l’Ansa ricordando che il mentore dell'avvocato Conte, il professor Guido Alpa, è stato "membro del Consiglio di Amministrazione della Carige dal 2009 all'aprile 2013; Presidente di Carige Assicurazioni e Carige Vita Nuova da aprile 2013 a dicembre 2013; membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Carige dal dicembre 2013 al febbraio 2014". Come afferma il deputato Pd Michele Anzaldi, Alpa, docente di Diritto civile alla Sapienza di Roma, è stato anche "consulente del finanziere Raffaele Mincione, banchiere azionista" di Carige. Un curriculum che, a detta del deputato mette il premier in una situazione di conflitto di interessi visto che da legale ha condiviso uno studio con Alpa e avrebbe dovuto astenersi in Consiglio dei ministri ieri sera al momento di decidere sulla banca.