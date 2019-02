Patuelli: dal rialzo dello spread impatto marginale sui finanziamenti banche

Massimiliano Volpe 2 febbraio 2019 - 12:20

MILANO (Finanza.com)

A margine del congresso annuale degli operatori dei mercati finanziari Assiom Forex in corso a Roma, il presidente dell’Abi Antonio Patuelli ha sottolineato che le banche italiane hanno alzato solo sensibilmente i tassi di interesse sui finanziamenti nonostante il balzo dello spread sui titoli di Stato che comporta un più alto costo di funding per gli istituti di credito.Questo è stato possibile grazie alla maggiore patrimonializzazione degli istituti di credito e alla ricomposizione del loro passivo verso strumenti meni esposti ai tassi di interesse.Patuelli si è poi detto soddisfatto degli auspici per la riduzione del debito pubblico italiano sottolineati dal governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco nel corso del suo intervento difronte alla platea degli operatori bancari intervenuti al congresso organizzato da Iccrea Banca a Cinecittà.