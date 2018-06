Patuelli (Abi): spread è una tassa che Italia paga sui mercati

Titta Ferraro 8 giugno 2018 - 16:09

MILANO (Finanza.com)

"Lo spread è una tassa che l'Italia paga sui mercati internazionali. Più cresce e più si impoverisce l'Italia e più si complica la vita alle banche”. Lo ha detto oggi il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli. Un aumento dello spread rischia infatti di intaccare i livelli patrimoniali delle banche che hanno in portafoglio una quantità elevata di titoli di Stato.Intervenuto al convegno Acri, Patuelli ha sottolineato come lo spread in crescita è preoccupante per l'Italia “perchè in precedenza viaggiava in una direzione di maggiore benessere per tutti e lo spread è una tassa che l'Italia paga sui mercati internazionali". Patuelli ha rimarcato anche come l'Italia purtroppo non si giova di una storia virtuosa su debito e deficit e comunque i rialzi dei tassi di queste settimane siano poca cosa rispetto ai tassi con la lira che agli inizi degli anni ‘80 erano addirittura al 19,5% con una moneta debole.