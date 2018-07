Pasticcio Ilva? Calenda risponde a Di Maio: speculazioni e idiozie, alla fine non annullerà la gara

Titta Ferraro 21 luglio 2018 - 09:31

MILANO (Finanza.com)

L'ex ministro Carlo Calenda attacca Luigi Di Maio sulla questione Ilva. "Idiozie e speculazioni che non hanno a che vedere con la realtà", rimarca l'ex ministro dell'Industria dopo che Di Maio lo ha accusato per il bando sull'Ilva, dicendo che con le procedure corrette ci sarebbero offerte migliori di quella di Arcelor Mittal.Questa mattina Calenda ritorna sull'argomento via Twitter riferendosi sempre a Di Maio: "Non farà nulla. Non chiuderà e non annullerà la gara. Dopo qualche schiamazzo di rito chiuderà con Mittal che farà due tre miglioramenti simbolici all’offerta. Vogliamo scommettere?", il tweet di Calenda.