Passera acquista nuovo portafoglio Npl di 206 milioni

simone borghi 29 novembre 2018 - 16:37

MILANO (Finanza.com)

Continuano le acquisizioni Npl da parte di illimity, la banca controllata da SPAXS, oggi Banca Interprovinciale, il cui portafoglio complessivo di crediti Npl raggiunge circa 1 miliardo di euro di valore nominale lordo.SPAXS, spac fondata da Corrado Passera, annuncia infatti un nuovo acquisto, da parte della propria controllata, di un portafoglio di crediti non-performing corporate del valore nominale lordo di 206 milioni di euro.Il portafoglio è stato acquisito sul mercato primario da UniCredit ed è composto interamente da crediti nonperforming chirografari verso imprese italiane, con un valore medio per contratto di finanziamento pari a 2,7 milioni di euro. L’investimento è pienamente in linea con quanto previsto dal piano strategico 2018-2023 in termini di rendimenti.Illimity annuncia inoltre la prima operazione nel segmento NPL Financing. La banca ha infatti siglato l’erogazione di un finanziamento a una società affiliata a fondi gestiti da Fortress Investment Group per un ammontare di circa 50 milioni di euro, garantito da un portafoglio di crediti non performing corporate secured del valore nominale lordo di 1,2 miliardi euro.