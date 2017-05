Partite Iva: aumentano le aperture, +9% a marzo

Valeria Panigada 10 maggio 2017 - 16:20

MILANO (Finanza.com)

A marzo sono state aperte 56.361 nuove partite Iva evidenziando un significativo incremento (+9,2%) rispetto al corrispondente mese del 2016. Guardando nel dettaglio i dati diffusi oggi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, si evidenzia che il 70,8% del totale delle nuove partite Iva è riferibile alle persone fisiche. La ripartizione territoriale, segnala che il 42% del totale è localizzato al Nord, il 22% al Centro e il 35% al Sud e Isole. Il confronto con il corrispondente mese dell’anno scorso mostra significativi incrementi di aperture in alcune regioni (+67,7% in Val d’Aosta, +26,6% in Sardegna e +24,1% in Friuli Venezia Giulia). Variazioni negative si registrano invece in provincia di Trento (-24,8%), Molise (-19,4%) e in provincia di Bolzano (-2,3%). La classificazione per settore produttivo, evidenzia il maggior numero di aperture di partite Iva nel

settore del commercio (pari al 20,8% del totale), seguito dalle attività professionali (14,6%) e

dall’agricoltura (11,3%).