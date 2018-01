Partenza lanciata per Piazza Affari, Fca oltre muro dei 18 euro

Titta Ferraro 8 gennaio 2018 - 09:12

Non si arresta la salita dei mercati. Piazza Affari inaugura la nuova ottava con netta prevalenza degli acquisti. L'indice Ftse Mib segna un progresso dello 0,35% a quota 22.842 punti. In testa al listino ancora una volta il titolo Fca che sale di quasi il 3% a quota 18,44 euro, sui nuovi massimi storici. Tra i migliori anche i titoli oil: +0,5% circa per Saipem ed Eni, meglio fa Tenaris che scatta a +1,7%.Questa mattina focus nell'Eurozona sull'indice Sentix sulla fiducia degli investitori nel primo mese dell'anno. L'Eurostat diffonderĂ il dato sulle vendite al dettaglio relative a novembre 2017.