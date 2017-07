Partenza cauta per Piazza Affari, corrono Yoox e Moncler

Titta Ferraro 5 luglio 2017 - 09:17

MILANO (Finanza.com)

Avvio di seduta con lieve prevalenza delle vendite a Piazza Affari. Dopo i primi scambi l'indice Ftse Mib cede lo 0,27% a quota 20.973 punti. Miste le banche dopo il via libera della Commissione Ue al piano di ristrutturazione di Mps. Ubi Banca sale dello 0,49%, Intesa +0,35% e Banco Bpm +0,13%, mentre Mediobanca cede lo 0,17%.Spiccano i balzi di Yoox (+3%) e Moncler (+1,7%) con Jefferies che ha avviato la copertura sui due titoli indicando per entrambe la raccomandazione buy.Oggi atteso in Europa l'aggiornamento del Pmi relativo al comparto servizi delle principali economie della zona euro. In arrivo anche le vendite al dettaglio nell'area dell'euro. E' prevista anche la pubblicazione da parte dell'Istat del bollettino economico. In serata oltreoceano attesa la diffusione dei verbali della Fed relativi alla riunione di metà giugno, quando è stato annunciato il secondo rialzo dei tassi del 2017 (dopo la stretta di marzo).