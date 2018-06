Parole Tria mettono le ali a Piazza Affari, sprint delle banche

Titta Ferraro 11 giugno 2018 - 09:17

MILANO (Finanza.com)

Incipit di ottava a spron battuto per Piazza Affari. L'induice Ftse Mib segna un progresso del 2,06% a quota 21.796 punti. A spingere gli acquisti sull'azioanrio italia sono state le parole di ieri del nuovo ministro dell'Economia, Giovanni Tria.n I n un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il numero uno di via XX Settembre ha detto che non è in discussione alcun proposito di uscire dall'euro. Tria ha precisato che "i nuovi conti saranno coerenti con il fine di ridurre il rapporto debito-pil" che, sulla pace fiscale ha affermato: "Finché non si definisce la norma, non si possono definire le coperture. L'obiettivo è crescita e occupazione".A giovarsi delle parole di Tria sono soprattutto le banche. Rialzi superiori al 4 per cento per Unicredit, Intesa Sanapolo e Banco BPM. Molto bene anche Poste Italaiane (+3,7%).