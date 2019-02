Parmalat: ok della Consob all'obbligo di acquisto da parte di Sofil

Alessandra Caparello 1 febbraio 2019 - 16:06

MILANO (Finanza.com)

Via libera della Consob al documento informativo relativo alla procedura per l'adempimento dell'obbligo di acquisto da parte di Sofil delle azioni residuali del gruppo Parmalat.Le richieste di vendita potranno essere presentate dalle 08:30 del 4 febbraio 2019 e fino alle ore 17:30 del 22 febbraio 2019 (salvo proroghe). Era il 3 dicembre scorso quando l'azionista Sofil è salito sopra il 90% del capitale del gruppo di Collecchio, arrivando oltre il 95% e facendo così scattare un obbligo di acquisto sulle restanti azioni in circolazione con l'obiettivo di ritirare la società da Piazza Affari. Potranno acquistare azioni tutti i titolari di azioni ordinarie Parmalat, a cui verrà riconosciuto un corrispettivo in contanti pari a 2,85 euro per ciascuna azione ordinaria Parmalat che sarà portata in adesione alla procedura.