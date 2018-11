Parmalat compra da Kraft divisione 'natural cheese' in Canada, valore deal 1,1 mld€

Daniela La Cava 7 novembre 2018 - 08:21

MILANO (Finanza.com)

Parmalat ha raggiunto un accordo con Kraft Heinz Canada per l'acquisizione di alcuni asset della divisione che si occupa della produzione e commercializzazione di "natural cheese" (contraddistinti dai marchi “Cracker Barrel”, “P’tit Quebec” e “aMOOza!”). È quanto si apprende in una nota diffusa ieri sera dal gruppo alimentare emiliano. Il prezzo per l’acquisizione è pari a circa 1,1 miliardi di euro e non è soggetto a meccanismi di aggiustamento. Nel 2017 Il fatturato netto degli asset rilevati è stato pari a circa 374 milioni di euro. L'acquisizione, precisa la società, verrà realizzata parte con mezzi propri e parte con ricorso all'indebitamento ed è soggetta alle approvazioni delle Autorità di regolamentazione canadesi.