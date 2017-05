Parmalat: assemblea respinge richiesta azione responsabilità contro ex consiglieri avanzata da Amber

Titta Ferraro 29 maggio 2017 - 16:26

MILANO (Finanza.com)

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Parmalat ha rigettato la proposta, formulata dal rappresentante del socio Amber Active Investors Limited, di esercitare l'azione di responsabilità nei confronti di taluni amministratori in carica nel periodo di vigenza del cash pooling. E' quanto recita una nota della società di Collecchio a margine dell'assemblea odierna dei soci.

L'8 maggio si era già espresso il cda di Parmalat che non aveva ritenuto sussistere le condizioni per un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori in carica all'epoca del cash pooling, operazione che ha fatto confluire la liquidità delle società del gruppo Parmalat nelle casse di Lactalis al momento dell'acquisizione nel 2011.