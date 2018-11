Paolo Savona smentisce rumor su dimissioni. E aggiunge: 'E' il sogno del Corriere....'

Laura Naka Antonelli 23 novembre 2018 - 13:05

MILANO (Finanza.com)

Il ministro degli Affari europei Paolo Savona ha smentito le indiscrezioni del Corriere della Sera, secondo cui starebbe pensando di rassegnare le dimissioni. Così Savona, interpellato da Reuters:"È il sogno del Corriere che me le chiedeva fin dal mio insediamento.."Il Corriere aveva riportato il seguente rumor, riferendosi al ministro:"Chi lo conosce bene giura che abbia previsto per gennaio, quando ci saranno le aste Btp più importanti, il «momento più delicato» per l'Italia. Ecco, in «quel momento più delicato» lui non ci sarà. O riesce a scongiurarlo prima, non si sa come. Oppure lo guarderà da lontano".