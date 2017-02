Paniere Istat 2017: Codacons, bene ingresso prodotti veg ma è incomprensibile aumento peso abbigliamento

Titta Ferraro 3 febbraio 2017 - 11:00

MILANO (Finanza.com)

Il nuovo paniere Istat trova concordi le associazioni dei consumatori per quanto concerne le nuove entrate, mentre emergono forti dubbio sui nuovi pesi. “Va bene inserire nel paniere smartwatch, dispositivi da polso per attività sportive, prodotti veg e birra artigianale, perché negli ultimi anni tali prodotti sono entrati prepotentemente nella vita degli italiani – spiega il presidente del Codacos, Carlo Rienzi – Il vero problema dell’inflazione, tuttavia, è rappresentato dai pesi che l’Istat attribuisce alle singole voci. E’ incomprensibile la scelta di aumentare il peso di Abbigliamento e calzature, settore che ha registrato i tagli di spesa più consistenti da parte delle famiglie negli ultimi anni, e far diminuire il peso di Abitazione, acqua, elettricità, voci che al contrario registrano una costante crescita della spesa da parte dei cittadini e che incidono sempre più pesantemente sui bilanci delle famiglie”.