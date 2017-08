Padoan: la ripresa da ciclica deve divenire strutturale

Titta Ferraro 31 agosto 2017 - 15:23

MILANO (Finanza.com)

Forti segnali dall'economia italiana, ma il ministro dell'Economia Pier carlo Padoan non si accontenta e vuole che si passi "da una ricerca ciclica a una strutturale e il governo continua a lavorare in questo senso". Intervenendo al TG1 il ministro ha rimarcato come la ripresa c'è, lo dicono tutti i dati, dal Pil ai servizi, all'occupazione oggi, alla fiducia".