Padoan: decreto Carige in urgenza perchè lunedì è successo qualcosa, da governo inversione ad U su politica bancaria

Titta Ferraro 9 gennaio 2019 - 09:43

MILANO (Finanza.com)

Il decreto Carige, varato in urgenza dal governo lunedì sera, tiene banco nel dibattito politico. L'urgenza dell'azione del governo per mettere in sicurezza la banca ligure potrebbe essere stato dettato dall'emergere di qualcosa "altrimenti avrebbero atteso il week end prossimo per varare il decreto", sottolinea l'ex ministro del Tesoro, Pier Carlo Padoan, intervistato da La Stampa."Quando si fa a mercati chiusi un decreto che attiva le stesse azioni già adottate dal precedente governo, si fa una cosa esattamente negli stessi termini, ma con una fretta inaspettata - argomenta Padoan - Vuol dire che lunedì è emerso qualcosa, altrimenti avrebbero atteso il week end prossimo per varare il decreto. Stanno facendo un’inversione ad U sulla politica bancaria così come l’hanno già fatta sul bilancio".Indiscrezioni odierne di Bloomberg riportano di un picco di fuga depositi principalmente da clienti istituzionali proprio nella giornata di lunedì.