Padoan contro il governo: "Misure adottate puniscono economia"

Alessandra Caparello 23 luglio 2018 - 15:54

MILANO (Finanza.com)

L’ex ministro dell’economia Pier Carlo Padoan contro il nuovo governo le cui misure adottate nel decreto dignità, finiscono per punire l’economia. Così Padoan dalle pagine di Repubblica."È un provvedimento che contiene una serie di misure l’una accanto all’altra di cui ci si chiede la logica. L’unica risposta che si può avanzare è che il provvedimento ha un carattere punitivo per l’economia: la logica è quella della proibizione, si proibisce l’estensione dei contratti a termine, si aumentano i costi chiedendo una argomentazione causale per il rinnovo, impedendo così il fluido funzionamento del mercato. Si multano le imprese per la delocalizzazione, invece di creare incentivi per la localizzazione”.