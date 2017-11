Padoan: addendum Bce su NPL va oltre limiti stabiliti per sorveglianza bancaria

Titta Ferraro 7 novembre 2017 - 14:48

MILANO (Finanza.com)

Monta la polemica sull'Addendum della Bce sulla copertura delle sofferenze bancarie. Il ministro Pier carlo Padoan ha sottolineato oggi come l'addendum vada oltre i limiti del Single Supervisory mechanism (Ssm) guidato da Daniele Nouy. "Pensiamo che ci sia qualche forzatura dal punto di vista legale. Si prefigura un vincolo generalizzato per il sistema bancario nella gestione delle sofferenze mentre il mandato dell'Ssm riguarda casi singoli, banca per banca", ha affermato padoan a margine dell'Ecofin.Padoan ha poi sottolineato la preoccupazione circa la possibile inclusione dello stock di sofferenze e non semplicemente come noi riteniamo corretto i nuovi crediti eventualmente diventati sofferenze".