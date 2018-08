Pace fiscale: al via dal 2019. Novità allo studio del governo

Alessandra Caparello 7 agosto 2018 - 14:50

MILANO (Finanza.com)

Dagennaio 2019 al via la pace fiscale, la misura che permetterà ai contribuenti italiani di mettersi in regola con il Fisco. La novità potrebbe entrare in vigore nel decreto fiscale che accompagnerà la legge di bilancio. Lo scrive oggi l'Ansa sottolineando che secondo i primi calcoli si potrebbero ottenere circa 3,5 miliardi, utili come coperture, anche se una tantum.