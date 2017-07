PSM : emessa la prima tranche del bond convertibile

Luca Fiore 21 luglio 2017 - 13:01

MILANO (Finanza.com)

Nell’ambito dell’accordo di investimento con Atlas Special Opportunities e Atlas Capital Markets per l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile cum warrant per 3,5 milioni, Primi sui Motori ha emesso una nota per annunciare che è stata emessa la prima tranche da 350 mila euro.Inoltre, sono stati emessi anche i 172.600 warrant che daranno diritto alla sottoscrizione di altrettante azioni a 2 euro entro cinque anni.Il titolo a Piazza Affari perde il 2,39% a 1,68 euro.